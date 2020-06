KVNR: Zeker 2000 Nederlandse zeelieden zitten nog vast in het buitenland

Er zitten nog duizenden Nederlanders vast op schepen in het buitenland. Volgens de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) zijn er ongeveer 2000 Nederlanders die op dit moment niet terug naar huis kunnen.

Normaal gesproken worden de zeelieden na een aantal maanden op zee afgelost door een nieuwe bemanning, maar door de coronacrisis mogen ze in veel gevallen niet van boord. “Er zijn ongeveer 1100 Nederlandse rederijen. Daar zijn 5000 Nederlanders voor actief. Ze werken in ploegendiensten, dat betekent dat de helft thuiszit, en ongeveer 40 procent op zee in het buitenland. Dat zijn dus ongeveer 2000 Nederlanders”, aldus een woordvoerder van KVNR tegenover Hart van Nederland.

Nog meer

Het zijn er volgens de KVNR zelfs meer. “Dit zijn alleen de cijfers van de Nederlandse rederijen. Er werken ook nog Nederlandse zeelieden voor buitenlandse bedrijven.” De cijfers van hoeveel Nederlanders actief zijn voor buitenlandse rederijen zijn niet bekend.