Kustwacht staakt urenlange zoektocht naar overboord geslagen man IJsselmeer

De Kustwacht is na een vier uur durende zoektocht gestopt met zoeken naar de overboord geslagen man op het IJsselmeer.

Hij was vanmiddag rond 14.00 uur in het water terechtgekomen op ongeveer één kilometer van de Breezanddijk. De Kustwacht is vervolgens uitgerukt en startte een grootschalige zoekactie met de politie en de Koninklijke Reddingsmaatschappij (KNMR).

Niet gevonden

Bij de zoekactie zijn ook een vliegtuig, helikopter en meerdere boten betrokken geweest, maar de man werd niet gevonden. De Kustwacht laat weten de zoekactie over te dragen aan de politie.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Noormannen