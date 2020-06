Kunstcentrum Witte de With verandert naam per direct vanwege racisme

Het Rotterdamse Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst gaat voorlopig naamloos door het leven. Zaterdag is de naam van de gevel gehaald. Twee weken geleden werd diezelfde gevel beklad met rode verfhandjes tijdens een antiracismeprotest.

Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was een vlootvoogd en werkte onder meer bij de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het Helden van Nooit-kunstcollectief voerde de bekladdingsactie in de nacht van 12 juni naar eigen zeggen uit om onterechte helden in de juiste context te plaatsen.

Naamloos

In een verklaring zegt de kunstinstelling dat zaterdag de dertig jaar oude naam Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst is ingetrokken. “Ook verwijderen we de naam van onze socialemedia-kanalen en van het briefpapier.”

De nieuwe naam, waar de kunstinstelling overigens al drie jaar over aan discussiëren is, wordt later dit jaar bekendgemaakt en moet officieel vanaf 27 januari 2021 gaan gelden. En de organisatie gaat daarbij duidelijk niet over één nacht ijs: “In de komende maanden zal een reeks openbare forums en een online enquête de inwoners van Rotterdam, maar ook mensen van elders in Nederland en in het buitenland, bij het proces betrekken”, aldus de nu naamloze kunstinstelling. “Deze behoren tot de activiteiten die invloed hebben op de uiteindelijke keuze van de naam.”

ANP/Redactie