Kuifje-strips zijn goud waard: bijzondere albums geveild voor 18.000 euro

Heb jij ze ook nog in de kast liggen? Haast iedereen is wel opgegroeid met de stripboeken van Kuifje. Ze blijken veel geld op te kunnen leveren. Veilingsite Bobbedoes verkocht maandag 19 Nederlandstalige Kuifje-stripalbums voor maar liefst €18.000.

Een eerste druk van het Nederlandstalige Kuifje-album ‘Mannen op de maan’ (1954) werd voor een recordbedrag van €3.000 verkocht. Een herdruk van het Kuifje album “Het geheim van de Eenhoorn” uit 1952 behaalde eveneens een recordbedrag van €2.600.

Kuifje-strips goed bewaard

De strips waren afkomstig van de eerste eigenaar. Het is duidelijk dat de eigenaar de stripboeken goed bewaarde. “Het kwetsbare zwart van de cover is ongeschonden. Zowel de rug als de covers ogen als nieuw. Randen kennen geen sleet. Album oogt binnen ongelezen”, valt te lezen in de begeleidende tekst van ‘Mannen op de maan’.

Ook in een prijscategorie lager zijn Kuifje-strips geveild. ‘Kuifje en de zonnetempel’ en ‘Kuifje en de blauwe lotus’ uit 1954 leverden 470 euro op.

Benieuwd naar de albums die geveild zijn? Hier een overzicht.

Foto: ter illustratie