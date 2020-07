Nooit meer 'lekker, lekker, lekker': bekende Friese kroegbaas Jolke Nijenhuis (74) overleden

Zijn uitspraak ‘lekker, lekker, lekker, lekker, lekker’ zal gemist worden. De bekende Friese kroegbaas Jolke Nijenhuis is niet meer. Volgens zijn familie is hij plotseling, op 74-jarige leeftijd, overleden. Hij kreeg landelijke bekendheid dankzij een uitzending van Omroep Friesland, waarin hij na ieder slokje bier dat hij nuttigde de gevleugelde uitspraak deed.

Jolke was de eigenaar van café Spaltenbrêge in Terwispel en mocht graag een biertje drinken. Omdat hij bij iedere slok mooie, grappige of gekke uitspraken deed (op camera) gingen de beelden daarvan al snel het internet over. Hij werd zelfs zo beroemd dat de band Bad Mood een nummer over hem schreef, uiteraard met de toepasselijke titel ‘Lekker Lekker Lekker!’

Barman dronk zelf

De clip voor dat nummer werd in de kroeg van Jolke opgenomen en uiteraard had hij zelf ook een rol. Hij was dol op de aandacht en kon de humor er goed van inzien. “Een barman die zelf drinkt, kan wel, als je de kop er maar bij houdt. Ik neem net genoeg, je moet niet te veel drinken” zei hij tegen de regionale omroep.

Jolke noemde het werken in de bar zijn ‘hobby’ en werkte tot aan zijn overlijden nog in het café.

Foto: Facebook Jolke Nijenhuis