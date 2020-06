Veel kritiek op 'propagandistisch' lesmateriaal over dood George Floyd

Op sociale media is veel kritiek op een lesopdracht van Nieuwsbegrip. In eenvoudige taal wordt kinderen het nieuws bijgebracht over de recente dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de anti-racismeprotesten die sindsdien plaatsvinden. Veel mensen vinden de manier waarop dat gebeurt eenzijdig.

“George was een zwarte Amerikaanse man. Hij ging dood door geweld van een witte agent. Witte agenten doen dat vaker.” Zo probeert Nieuwsbegrip kinderen uit te leggen wat er nu speelt in de wereld. Basisschoolkinderen zouden het lesmateriaal hebben gekregen.

Eenzijdig

“Prima dat jullie de vreselijke dood van George Floyd bespreekbaar en begrijpelijk maken voor kinderen, die hoe dan ook met dit soort zaken geconfronteerd worden. Maar de wijze waarop is zeer eenzijdig”, zegt demograaf en wiskundige Jan van de Beek op Twitter.

Volgens Chris Jansen, Kamerlid namens de PVV, worden kinderen op deze manier “vergiftigd met de boodschap dat witte mensen discrimineren”. Hij noemt het lesmateriaal “ronduit schandalig”.

Kinderen worden vergiftigd met de boodschap dat witte mensen discrimineren. Ronduit schandalig hoe suggestief de opmerkingen en vragen zijn. https://t.co/kukJpyQzUc — Chris_Jansen_PVV (@eerlijkzeggen) June 11, 2020

Propaganda

Het wetenschappelijk instituut van Forum voor Democratie stelt dat indoctrinatie op deze wijze begint. “Het jong willen bijbrengen van leesvaardigheid en nieuwsduiding is geen excuus om bizarre, eenzijdig geframede berichten als deze voor te schotelen als waarheid aan basisschoolkinderen.”

Paul laat op Twitter weten dat ook zijn zoon het lesmateriaal van Nieuwsbegrip heeft gekregen. Hij heeft een klacht ingediend bij zijn school. Ook Jan van de Beek trekt aan de bel. Volgens hem is het materiaal “propagandistisch”. Hij verzoek de PO Raad te onderzoeken “in welke mate politiek-ideologisch gekleurde boodschappen impliciet en expliciet een rol spelen in lesmateriaal op scholen”.