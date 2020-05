Kritiek op biddende agenten in moskee op televisie: 'Politie moet neutraal zijn'

“Ik dacht dat we in Nederland een scheiding van kerk en staat hadden.” Op social media is veel kritiek te lezen op politieagenten die tijdens het Suikerfeest in dienstkleding bidden in een moskee. Dat was te zien in televisie-uitzendingen van Hart van Nederland en de NOS.

De agenten waren uitgenodigd door de El Oumma-moskee en De Blauwe Moskee in Amsterdam, net als moslims uit andere vitale beroepen. Op die manier werden zij bedacht voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

‘Politie moet neutraal zijn’

De kritiek op sociale media richt zich vooral op de politieagenten, die in uniform aan het bidden zijn. Volgens sommige mensen moet de politie neutraal zijn en zijn ze dat op deze manier niet. “Ik heb hier geen goed gevoel bij”, laat Marc weten.

Dat vindt ook jurist Kim Boon. “Ik dacht dat we in Nederland een scheiding van kerk en staat hadden”, schrijft ze op Twitter. “Maar dat geldt blijkbaar niet met betrekking tot de islam. Prima als je wilt bidden, maar dat mag nooit onderdeel van je (politie)werk worden.”

Wel in moskee, niet in de kerk

Mensen vragen zich ook af waarom agenten wel in de moskee te zien zijn, maar nooit in de kerk. “Ik ben 80 jaar en heb minstens 40 jaar in kerken gezeten. Nooit zag ik een agent in uniform. Waarom in moskeeën wel?”, aldus Dries op Twitter.

Tjerk Langman, raadslid voor de Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven, vindt het een slechte actie van de agenten. Hebben jullie ooit politieagenten of brandweermannen tijdens het Kerstfeest in een kerk zien zitten? Waarom moeten ze dan tijdens het suikerfeestwel naar de moskee?”

Hebben jullie ooit politieagenten of brandweermannen tijdens het #Kerstfeest in een kerk zien zitten? Waarom moeten ze dan tijdens het #suikerfeest wel naar de moskee? We hebben in Nederland de scheiding tussen kerk en staat en dat is wel zo gezond. Laten we dat zo houden. pic.twitter.com/7WnOPHQeTS — Tjerk Langman (@TjerkLangman) May 24, 2020

Er zijn ook Twitteraars die geen kwaad zien in de biddende agenten tijdens het Suikerfeest. “De Blauwe Moskee heeft 30 moslims uitgenodigd die in de frontlinie werken van de coronacrisis”, twittert Nancy. “Dus politie, brandweer, zorg, supermarkten etc. Als dank voor hun inzet. Verder zijn alle moskeeën gesloten. Het werd er heel duidelijk bij verteld. Mja, luisteren hè…”

Reactie politie

De agenten zelf hadden zondag ogenschijnlijk ook niet het idee dat ze wat fout zouden doen. “Het is een mooi gebaar dat mensen in vitale beroepen uitgenodigd zijn op deze mooie gezegende dag voor ons”, zei politieagent Abdul Salhi tegen Hart van Nederland.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de politie zich beraadt over een statement, naar aanleiding van de kritiek.