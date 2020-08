Krantenbezorger (68) in Weert beroofd van gouden halsketting

Een 68-jarige krantenbezorger is zaterdagochtend vroeg in het Limburgse Weert beroofd van zijn gouden halsketting. Hij raakte niet gewond bij de roofoverval.

De man was met zijn ronde bezig op de Langpoort toen er rond 5.45 uur twee mannen kwamen aanlopen. Ze spraken de krantenbezorger aan en al snel bleken ze kwade bedoelingen te hebben. Er ontstond een worsteling waarbij de gouden ketting van de hals van het slachtoffer werd getrokken.

De krantenbezorger raakte niet gewond bij de worsteling. De dieven zijn te voet weggevlucht, het gaat om twee slanke, licht getinte jonge mannen. Mensen die de verdachten gezien hebben worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Andere krantenbezorger mishandeld

Een paar maanden geleden werd er ook al een krantenbezorger in Limburg tijdens zijn werk beroofd. In de vroege ochtend van 11 mei werd in Brunssum een man mishandeld toen hij op de Zonnestraat aan zijn ronde wilde beginnen. Hij werd door twee personen geslagen en na een korte worsteling gingen de overvallers er met zijn auto vandoor.

