Twee personen hebben maandagochtend vroeg een krantenbezorger mishandeld en beroofd in het Limburgse Brunssum. De bezorger raakte daarbij lichtgewond.

De krantenbezorger wilde rond 5.00 uur beginnen aan zijn ronde toen hij op de Zonnestraat werd benaderd door twee personen. Hij werd vrijwel meteen geslagen en na een korte worsteling gingen de overvallers er met zijn auto vandoor.

Het slachtoffer raakte lichtgewond en moest worden behandelen door ambulancepersoneel. De politie is op zoek naar mensen die iets weten over de beroving of een grijze Audi A3 in de buurt hebben gezien. Mensen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Track ’88