'Krakers in Rotterdam vernielen centrum voor gehandicapten met corona'

Een groep krakers is onlangs een opvangcentrum voor verstandelijk gehandicapten in Rotterdam binnengedrongen en heeft daar meerdere vernielingen aangericht. Het pand staat op dit moment leeg. Dat meldt het AD vandaag.

Zorgorganisatie Middin laat weten ‘woest’ te zijn. De krakers drongen vorige week het opvangcentrum binnen. Nadat de officier van justitie had geoordeeld dat ze daar weg moesten, kregen ze een dag om hun spullen te pakken. Een dag later bleken er meerdere vernielingen te zijn gepleegd en is het pand leeggeroofd.

Knuffelbeertjes onthoofd

Volgens projectleider Erik de Kort lag er overal troep en zijn de knuffelbeertjes ‘onthoofd’. “Die hadden ze blijkbaar aan hun hond gevoerd ofzo”, zegt De Kort tegen de krant.

Middin telt 100 locaties in Zuid-Holland waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Opvangcentrum ‘De Patio’ ligt in Rotterdam-Zuid en is bedoeld voor gehandicapten die het coronavirus oplopen.

“Bewoners tegen wie je niet zomaar ineens kan zeggen: je gaat nu in quarantaine, je mag niemand meer knuffelen en moet op je kamer blijven”, vertelt voorzitter Sam Schoch van de raad van bestuur van Middin. Volgens hem kunnen bewoners op de locatie vrij rondlopen en kunnen zorgmedewerkers veiliger werken.

“Tot nu toe is het gelukkig nog niet nodig gebleken om daar bewoners onder te brengen. Maar gezien de situatie in Rotterdam kan dat elk moment gebeuren natuurlijk.”