Je hoeft maar buiten te kijken en je weet: de zomer is even in geen velden of wegen meer te bekennen. Sterker nog: het zou vrijdag zomaar eens kunnen dat er een kouderecord wordt gebroken, meldt Weer.nl.

De meteorologische zomer startte afgelopen maandag, op 1 juni, en ging meteen van start met een aantal zomerse dagen met flink wat zonneschijn. Maar sinds donderdag is het weer spectaculair omgeslagen. Vrijdag wordt het op veel plaatsen maar een graad of 12 en tijdens de regenbuien is het amper 10 graden.

Kouder dan 12 graden?

Door de stevige wind, die aan zee krachtig kan zijn, voelt het zelfs nog kouder aan. In de namiddag wordt het vanuit het westen wat droger en breekt de zon soms door. Op een enkele plek kan het dan nog 14 of 15 graden worden, maar dat is duidelijk lager dan de gebruikelijke 17 tot 21 graden.

En zo zou het zomaar eens kunnen dat er vrijdag weer een weerrecord gaat sneuvelen. Een kouderecord voor de verandering en dat komt tegenwoordig niet zo vaak meer voor. Op 5 juni 1986 werd het in De Bilt maar 12,0 graden. Het wordt dus nog spannend.

‘Schaapscheederskou’

De plotselinge omslag is voor zonaanbidders misschien een verrassing, maar niet voor meteorologen: het komt namelijk vaker voor in deze tijd van jaar. De dip in de temperaturen wordt ook wel de ‘Schaapscheederskou’ genoemd en is zelfs terug te zien in de klimaatwetenschap.

De kou doet zich vaak voor tussen 5 en 20 juni. Schapenboeren maakten vroeger gebruik van deze periode om hun schapen te scheren. Zonder vacht zijn de dieren gevoeliger voor de felle junizon en een koelere periode met meer bewolking kwam dan goed uit.