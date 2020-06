Kosten energielabel huis mogelijk fors omhoog, regel het zo snel mogelijk

Als je je woning wilt verkopen, dan doe je er goed aan om zo snel mogelijk een energielabel voor je huis te regelen. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Op dit moment kost een energielabel zo’n 7,50 euro, maar dat bedrag gaat mogelijk fors omhoog.

Als het aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ligt, kost een energielabel vanaf 1 januari 2021 gemiddeld 190 euro. Dat is 25 keer duurder dan wat het nu kost om je huis een labeltje te geven.

Waarom stijgen kosten energielabel?

De belangrijkste reden dat die prijs zo fors zou kunnen stijgen, is dat er straks een energiedeskundige het nieuwe label van het huis moet komen bepalen. Nu wordt het nog afgegeven op basis van informatie die de huiseigenaar zelf deelt. Een energielabel is tien jaar geldig.

Volgens VEH wordt het nieuwe energielabel vooral duurder, maar niet beter. Directeur VEH Cindy van de Velde noemt het voornemen daarom onbegrijpelijk. “Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra perspectief voor het verduurzamen van je huis.”

Energielabel aanvragen

Je kunt eenvoudig een energielabel aanvragen via de overheidswebsite Energielabelvoorwoningen.nl. Houd je DigiD bij de hand, deze heb je nodig om in te loggen. Vul vervolgens de energiebesparende maatregelen in die jij thuis hebt genomen. Zorg er ook voor dat je bewijs bij de hand hebt om deze maatregelen aan te tonen. Denk aan facturen of foto’s.

De uiteindelijke kosten voor het energielabel kan variƫren van een paar euro tot een paar tientjes. Binnen een paar dagen na verzending van je aanvraag, heb je het label in huis. Ga je verkopen, dan dien je een afschrift hiervan aan de koper te geven.

