Advocaat Richard Korver: 'Bijna onmenselijk dat partners van slachtoffers niet in de rechtszaal mogen'

Advocaat Richard Korver noemt het ‘bijna onmenselijk’ dat tijdens rechtszaken partners en familieleden niet in de zaal mogen zitten vanwege de coronamaatregelen. Slachtoffers moeten door deze regel dus alleen in de rechtszaal zitten. Daarnaast vindt Korver het opmerkelijk dat hij moet vechten om zijn cliënten in de rechtszaal te krijgen, want eerder was dat alleen mogelijk via een videoscherm.

Korver, die voorzitter is van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS), krijgt ook signalen van andere advocaten die hun zorgen uiten over de gevolgen van deze maatregel.

Hoeveel mensen precies de dupe zijn, is niet duidelijk. “Maar het is een landelijke maatregel”, zegt Korver, “dus dit gebeurt ook elders in het land.”

‘Vreselijk en onacceptabel’

Een van de slachtoffers van de maatregel is de 80-jarige Ietje van Lingen. In 2015 wordt de vrouw in de Amsterdamse Helmersbuurt op een gewelddadige manier beroofd. De man stompt haar ook in het gezicht en verkracht de bejaarde vrouw met zijn vuist. Een voorbijganger komt op het gegil van Ietje af, waarna de man er vandoor gaat.

Over een paar weken begint het hoger beroep in de zaak, maar dan in aangepaste vorm. Haar man mag niet in de zaal aanwezig zijn. “Ik vind het zo raar, want tijdens pro-forma’s zaten wij altijd met z’n tweeën. En nu willen ze ons uit elkaar halen?”

Ietje noemt het ‘vreselijk en onacceptabel’. Ze vindt dat er genoeg ruimte is voor haar man. “Ik wou dat het Hof meer hart had. Ik hoop dat zij ook even aan hun moeder denken.” Ze zal dus ook niet alleen in de zaal gaan zitten. “Nee, ik krijg het niet in m’n hoofd. Niet alleen. Hij hoort bij mij”, zegt ze, terwijl ze naar haar man wijst.

Emotionele steun

Volgens Korver gaat het vooral om de emotionele steun die Ietje en haar man Ron, maar zeker ook andere slachtoffers, nu missen tijdens een rechtszaak. “Ze heeft normaal gesproken de geruststellende hand van haar man op haar rug.”

Ook zegt Korver dat hij het gevoel heeft dat rechters niet door hebben hoe heftig dit is voor slachtoffers. “Als ik hier een punt van maak, krijg ik soms zelfs een mail terug waarin eigenlijk staat dat mijn cliënt maar door de zure appel heen moet bijten.”

Reactie Gerechtshof

Het Hof laat via een schriftelijke reactie weten dat ze heel graag de handeling van de betreffende strafzaak willen afronden, zeker gezien de grote (emotionele) belangen van alle betrokkenen. Tegelijkertijd zegt het Hof ‘dat ze zich aan de door de Rechtspraak gegeven aanwijzingen houden in verband met het coronavirus’.

De betrokkenen van de zaak van Ietje zijn volgens het Hof per mail geïnformeerd over de aanwijzingen tijdens de zitting. Het Hof laat verder weten dat ze niet op de hoogte zijn van het bezwaar tegen deze maatregel.