Viruswaanzin naar de rechter vanwege verbod op demonstratie Malieveld

Viruswaanzin heeft opnieuw een kort geding aangespannen om te mogen demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De actiegroep wil zondag betogen op het Malieveld, maar de gemeente Den Haag heeft dat vrijdag verboden.

Een woordvoerder van de rechtbank bevestigt dat het kort geding vrijdagmiddag is aangevraagd. De voorzieningenrechter gaat het dossier schriftelijk behandelen. De rechtbank doet op uiterlijk zaterdag 12.00 uur uitspraak, mogelijk vrijdagavond al.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag verbood vorige week al eerder een demonstratie van Viruswaanzin. De actiegroep spande toen ook een kort geding aan tegen het demonstratieverbod. Ondanks het verbod kwamen er afgelopen zondag toch betogers naar het Malieveld.

Vrees voor nieuwe ‘wanordelijkheden’

De Haagse burgemeester besloot daarop een korte demonstratie toe te staan. Toch bleven er daarna mensen op het veld hangen en nam het aantal demonstranten toe. Het werd onrustig en de Mobiele Eenheid voerde meerdere charges uit waarbij ook waterkanonnen werden ingezet. Ongeveer 400 mensen werden gearresteerd rondom de betoging.

Remkes vreest dat er zondag opnieuw “ernstige wanordelijkheden” zouden plaatsvinden bij een demonstratie tegen het coronabeleid. Bovendien zouden de organisatoren volgens hem niet bereid of in staat zijn om voor een “ordelijk verloop” te zorgen.

Viruswaanzin toch naar Malieveld?

De betoging is dan door de gemeente verboden, toch gaat er een groep naar Den Haag. Dat kondigde Willem Engel van Viruswaanzin vrijdag aan. “Wij zijn zondag op op persoonlijke titel op het Malieveld. Ik nodig iedereen uit te komen”, zei hij in een videoboodschap op Facebook.

Engel zegt dat hij zich niet laat tegenhouden. “Maak je geen zorgen, we openen de snelwegen als dat moet. Dit is ons land en het is afgelopen. Het is afgelopen met deze onzin. Wij gaan demonstreren, zondag, op het Malieveld. Niet namens Viruswaanzin, wel in de geest van Viruswaanzin.”

