De bestuurder van een treintje dat toeristen rondrijdt door de binnenstad van Leeuwarden spant een kort geding aan tegen de veiligheidsregio Friesland. Jelle de Visser is het niet eens met de strenge beperkingen vanwege de coronacrisis.

In het kort geding eist de treinmachinist dat zijn passagiers tijdens de ritten op alle banken mogen plaatsnemen. Hij vindt dat de spatschermen in de toeristentrein genoeg bescherming bieden tegen het risico op verspreiding van het coronavirus.

‘Spatschermen zijn overal’

Jelle de Visser van City Train wil met volledige bezetting door Leeuwarden kunnen rijden, maar krijgt daar geen toestemming voor. “Spatschermen zie je overal in de horeca en ook in de Efteling rijdt op deze manier een soortgelijk treintje rond”, legt hij uit.

“Ik word echter verplicht om tussen de passagiers steeds een bankje vrij te houden om te kunnen voldoen aan de afstandsregel van anderhalve meter”, zegt de boze ondernemer. “Spatschermen gelden wel op terrassen van de horeca, maar voor het treintje gelden ze niet omdat er in de noodverordening niets over in staat.”

‘We hadden toestemming’

Een eerder kort geding, dat deze week zou dienen, had De Visser ingetrokken omdat hij naar eigen zeggen toestemming had gekregen van stadstoezicht en de politie. “Die oordeelden dat het veilig was met de plastic schermen.” Maar toen besloot de gemeente Leeuwarden volgens hem anders.

“Ik kreeg op vrijdag een telefoontje van de gemeente”, aldus de ondernemer. “De medewerker juridische en veiligheidszaken vertelde dat ik bezig was met het overtreden van de voorschriften. Ze hadden stadstoezicht teruggeroepen.” Nu spant hij dus alsnog een kort geding aan. “Omdat ik niet alleen geloof in de letter van de wet, maar ook in de geest van de wet.”

Alle ambtenaren gebeld

De Visser heeft als voormalig gemeenteraadslid alle telefoonnummers van de ambtenaren veiligheidszaken al gebeld. Zijn pogingen om burgemeester Sybrand Buma, ook voorzitter van de veiligheidsregio, persoonlijk te spreken over de toepassing van de coronaregels is nog niet gelukt.

Het kort geding dient maandag bij de rechtbank in Leeuwarden.

Tekst: ANP

Beeld: City Train Leeuwarden