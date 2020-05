Spannende dag voor SC Cambuur en De Graafschap: 'We hebben recht op eredivisie'

Een spannende dag vandaag voor voetbalverenigingen SC Cambuur en De Graafschap. Vanavond rond 19.00 uur horen de clubs of ze alsnog naar de eredivisie zouden kunnen promoveren. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht doet namelijk uitspraak in het kort geding dat beide clubs uit de eerste divisie tegen de KNVB hebben aangespannen.

De clubs stonden eerste en tweede in de Keuken Kampioen Divisie, toen het seizoen van het betaald voetbal vanwege het coronavirus werd afgebroken. Die plaatsen hadden na afloop van het hele seizoen recht op promotie naar de eredivisie gegeven. De KNVB besloot echter niemand te laten promoveren of degraderen. “Er wordt met twee maten gemeten”, laat Hans Boesberg, voorzitter van SV Superboeren, weten. “En wij zitten in de verkeerde maat. We hopen dat de rechter gaat zeggen dat we alsnog naar de eredivisie gepromoveerd moeten worden.”

Boesberg benadrukt dat driekwart van de competitie gewoon gespeeld is, en dat ze met de eindstand recht zouden hebben op de eredivisie. Ook Kees Elsinga, voorzitter van supportersvereniging Kern van Cambuur, denkt er zo over. “We stonden acht punten los voor promotie. Kat in het bakkie dus. Maar dat is nu helemaal teruggedraaid. We hopen dat de rechter inziet wat er is gebeurd, dat de procedure van de KNVB niet de juiste is geweest. Volgend jaar horen SC Cambuur en De Graafschap gewoon thuis in de eredivisie. Laten we dan spelen met twintig clubs.”

Geen twintig clubs

De KNVB wil volgend seizoen echter geen eredivisie met twintig clubs, ook omdat veel burgemeesters en korpschefs daar geen voorstander van zijn. Cambuur, De Graafschap en de KNVB kunnen na de uitspraak nog in hoger beroep gaan. Cambuur en De Graafschap kunnen hun gelijk ook nog proberen te halen in een buitengewone ledenvergadering van de KNVB, waarin mogelijk alle profclubs zich over een gewenste promotie-degradatieregeling kunnen uitspreken.

De rechter doet uitspraak in een nagenoeg lege rechtszaal. De mensen die vrijdag het kort geding volgden in de rechtbank van Utrecht zijn opnieuw welkom.

ANP/Redactie