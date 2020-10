Koninklijke vlag gehesen bij Paleis Huis ten Bosch: koning weer terug in Nederland

Ruim een dag na het vertrek van de koning en koningin naar hun vakantievilla in Griekenland zijn ze weer terug op Nederlandse bodem. De vlag die aangeeft of de koning in Nederland is, werd zaterdagavond gehesen bij Paleis Huis ten Bosch.

Vrijdagmiddag vertrok de koning met zijn gezin naar hun vakantievilla in Griekenland. ‘s Avond liet hij weten direct zijn vakantie af te breken vanwege de ontstane ophef op social media. Die ophef ontstond voornamelijk omdat minister-president Mark Rutte dinsdag Nederlanders opriep om onnodige reizen, waaronder vakantiereizen, uit te stellen.

‘Asociale actie’

Veel Nederlanders snapte er dan ook niets van dat uitgerekend de koning deze oproep negeerde. “Dit kan toch niet?”, vroeg een van de deelnemers van het Hart van Nederland-panel zich vrijdagavond af. “Een verschrikkelijk asociale actie”, schreef een ander.

“We zien de reacties van mensen op berichten in de media”, reageerde de koning vrijdagavond op de ontstane ophef. “En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”