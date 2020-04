Geen uitgebreid feest in Maastricht, maar gewoon thuis op Paleis Huis ten Bosch. Koningsdag 2020 is door de coronacrisis een editie die vooral digitaal wordt gevierd. Hoe vierden koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn 53ste verjaardag?

Toespraak

Om 10.00 uur trapte de koning zijn verjaardag af met een toespraak. “Koningsdag-thuis” beloofde volgens de vorst “een unieke Koningsdag” te worden. “En dan vooral uniek omdat ik hoop dat het de aller-, allerlaatste Koningsdag-thuis van de geschiedenis zal zijn.”

Willem-Alexander riep zijn landgenoten daarom op om er “het beste van te maken”. “Zodat u later zich altijd zult herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.”

Geen stropdas

Samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane poseerde de koning ‘s ochtends voor de deur van paleis Huis ten Bosch in Den Bosch. Wat viel er op aan de kleding van de Oranjes?

Dit jaar wordt #Koningsdag thuis gevierd. Ook door het Koninklijk Gezin. Kort na 10.00 uur spreekt de Koning een korte boodschap uit via o.a. NPO1. Volg vandaag de #Koningsdagthuis van de Koninklijke Familie via de Koninklijk Huis socialmediakanalen en https://t.co/FLep93dZMb. pic.twitter.com/p6jjMa6ylC — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 27, 2020

De koninklijke familie pakte ook op deze bijzondere Koningsdag uit qua kleding. Wel was het iets minder uitbundig dan tijdens de eerdere Koningsdagen. Zo droeg koningin Máxima geen hoed en had ze haar haar los, maar ze stal wel de show met een kleurrijk gebloemde jumpsuit.

Bij de outfit van koning Willem-Alexander viel op dat hij het makkelijk heeft gehouden en geen stropdas droeg. Kroonprinses Amalia droeg een knalgele jurk en de outfit van prinses Ariane was een oude bekende: haar oudere zus Amalia had de jurk al eens eerder gedragen. Alexia, de middelste prinses, droeg een wit zomerjurkje met zwarte riem.

Kleedjesmarkt geopend

Het hoort écht bij Koningsdag, maar zat er dit jaar helaas niet in: de traditionele kleedjesmarkt. Daarom openden koningin Màxima en de drie prinsessen een digitale markt. Terwijl de kroonprinses het officiële moment filmde met een tablet, knipte haar moeder het lintje door.

Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane openen een digitale kleedjesmarkt. Neem een kijkje op de #vrijmarkt: https://t.co/FoBXPjeeFj #koningsdag #koningsdagThuis pic.twitter.com/tEpzl8bStl — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 27, 2020

Op digitale visite

De koninklijke familie ging deze dag ook digitaal ‘op visite’ bij een aantal mensen. In de ochtend hadden de koning en koningin een videogesprek met medewerkers van het Maastricht UMC+. Het koningspaar sprak zo’n twintig minuten met verschillende verpleegkundigen van de intensive care. Onder het genot van koffie met oranjegebak vertelden ze over hun ervaringen tijdens de coronacrisis.

Een videobellende tour door Nederland! Het Koninklijk Gezin en andere leden van de Koninklijke Familie bellen mee met deelnemers van digitale groepen en workshops, zoals een vraaggesprek, een muziekworkshop en met zorgmedewerkers tijdens hun pauze. pic.twitter.com/HdOvVwld3Q — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 27, 2020



Na het gesprek volgden nog een aantal digitale visites. Koning Willem-Alexander had een virtuele ontmoeting met Anna Yilmaz, de meest recente winnares van Heel Holland Bakt. De meesterbakker hield later een workshop. De koning belde daarna ook nog in bij een vraag- en antwoordsessie van wetenschapsjournalist Diederik Jekel.

Paardenliefhebster prinses Amalia sprak met meervoudig Olympisch kampioen Anky van Grunsven, terwijl koningin Máxima als promotor van muziek voor alle kinderen binnenviel bij een videoworkshop van zanger Jeroen van der Boom. Prinses Alexia had een videogesprek met blogger Enzo Knol.

Verjaardagsboek

Willem-Alexander ontving ‘s middags online het boek Vertel het de Koning van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Kinderen van alle leeftijden hadden tekeningen en brieven voor de verjaardag van de koning ingestuurd. In het speciale boek staan meer dan 1.500 tekeningen en brieven.

Koning Willem-Alexander ontvangt van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen online het boek Vertel het de Koning. Kinderen hebben tekeningen en brieven voor de verjaardag van de Koning ingestuurd. Deze felicitaties zijn gebundeld in dit digitale boek: https://t.co/s6LPCDBgn4 pic.twitter.com/YrGBqNxB59 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 27, 2020

Nationale toost

Om 16.00 uur was het tijd voor een nationale toost. Via videoverbindingen werd koning Willem-Alexander gefeliciteerd door zijn familieleden, onder wie zijn moeder prinses Beatrix.

Wie had dat ooit gedacht, prinses Beatrix met een tablet. Speciaal voor Willem-Alexanders verjaardag. Afsluiting Koningsdag2020 met Nationale Toost. pic.twitter.com/1Pwpxod4yX — Rick Evers (@RickEversRoyal) April 27, 2020



De koning zelf bedankt iedereen die het land draaiend houdt tijdens de coronacrisis. “Ik wil een bijzondere toost uitbrengen, ten eerste op mijn familie: heel veel dank voor dit bijzondere, ontroerende digitale moment”, begon hij aan zijn boodschap. “Maar vooral ook een toost op iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt.”

Koningin Máxima riep vervolgens nog: “Geniet van de zon!”

En de cadeaus?

Met de toost is de officiële viering van Koningsdag afgesloten, maar op paleis Huis ten Bosch gaat het feest vermoedelijk nog even door. Hopelijk krijgt Willem-Alexander dan eindelijk ook zijn cadeaus, want die heeft de koning door de drukte nog niet gekregen.

“We zijn heel vroeg begonnen vanochtend met allerlei opnames voor Koningsdag-thuis”, legde hij eerder in de middag uit in het kinderprogramma Zapplive. “Dus we hebben besloten om daarna pas m’n eigen verjaardag te vieren.”