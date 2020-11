Koning Willem-Alexander zal samen met zijn familie op 27 april 2021 Koningsdag vieren in Eindhoven, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Hoe dat er precies uit gaat zien, is natuurlijk sterk afhankelijk van de manier waarop het coronavirus zich ontwikkelt.

“Met design en technologie ontwikkelt Brainport Eindhoven een programma voor een breed publiek dat past binnen de op dat moment geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus”, aldus de RVD.

‘Slap aftreksel’

In 2o2o zou Koningsdag gevierd worden in Maastricht, maar corona gooide roet in het eten. Pissig dat ze in 2021 geen tweede kans krijgen, is de gemeente niet. “Wij vinden het prima en voor ons is het ook geen verassing. Het is namelijk in overleg met ons gebeurd”, aldus Stefan Gybels, woordvoerder van de gemeente.

Maastricht wacht liever nog even tot ze de koning en de familie verwelkomen, want de stad is allang helemaal klaar voor Koningsdag zónder coronacrisis en zo ver is het nu nog niet, dus dan had de stad weer van alles moeten aanpassen en inkorten en het misschien zelfs zonder publiek vieren. “We wachten liever langer zodat we onze stad en regio in volle glorie kunnen laten zien, dan dat het een slap aftreksel wordt. Vandaar dat voor deze, zoals ik dat dan zeg, tussenoplossing is gekozen. En de koning zei: ‘wat in het vat zit verzuurt niet’, dus we kijken er naar uit om de koninklijke familie alsnog op een later moment te ontvangen.”