Koning Willem-Alexander is nog niet terug in Nederland

Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn nog niet terug in Nederland. De koninklijke standaard, die wordt gehesen als het staatshoofd in het land is, wappert zaterdagochtend nog niet bij paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Het koninklijke gezin komt naar verwachting later op zaterdag terug naar Nederland. De koning besloot vrijdag om zijn vakantie in Griekenland vroegtijdig af te breken, slechts een paar uur nadat hij, zijn vrouw Máxima en hun dochters waren aangekomen in het land.

Koning negeerde oproep kabinet

Vrijdagmiddag werd duidelijk dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig naar Griekenland was gevlogen om daar de herfstvakantie door te brengen. De koninklijke familie heeft een vakantiewoning in het land. De villa met uitzicht op zee staat op het schiereiland Peloponnesos, waar een ‘geel’ reisadvies voor geldt.

Het kabinet kondigde eerder deze week strengere coronamaatregelen aan om het oplopende aantal besmettingen een halt toe roepen. Daarbij werden Nederlanders opgeroepen om in de herfstvakantie zo veel mogelijk thuis te blijven. Iets wat meerdere ministers vrijdag nog eens onderstreepten.

‘Heftige reacties raken ons’

Veel mensen, zowel politici als burgers, vinden daarom dat koning Willem-Alexander met zijn vliegvakantie naar Griekenland een verkeerd signaal afgeeft aan de Nederlandse bevolking. De kritiek was niet mals, waarna Willem–Alexander en Máxima besloten om hun vakantie af te breken.

“We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons”, liet het koningspaar vrijdagavond weten. Premier Mark Rutte, die politiek verantwoordelijk is voor het staatshoofd, wist van de vorstelijke vakantieplannen.