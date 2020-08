Koning reageert op schenden coronaregel: 'In spontaniteit niet op gelet'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn “in de spontaniteit van het moment” een coronaregel uit het oog verloren. Dat laat het koninklijk paar weten via Twitter.

Zondag verscheen een foto van het paar op social media, waarop zij poseerden met een man, zonder 1,5 meter afstand te houden. “Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen,” schrijft het stel nu op Twitter. “Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.”

‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) August 24, 2020

RTL Nieuws ontdekte dat de foto werd genomen in een restaurant op het Griekse eiland Milos. Volgens een medewerker van het bewuste restaurant is de man op de foto één van de eigenaren. Ook is op de foto te zien dat de koning een mondkapje in zijn hand houdt. De maker van de foto claimt dat het kiekje bedoeld was voor een privé-fotoalbum. Ook hij stelde al dat het schenden van de regels “een foutje” was.

Slechte beurt gemaakt

Instagram-gebruikers reageerden gemengd op de foto. De één stelt dat ‘het net mensen zijn’, weer een ander meent dat mensen in Nederland ook geen 1,5 meter afstand houden. Maar er klinken ook andere geluiden. “Slechte beurt gemaakt naar mijn mening”, laat nog een ander weten.

