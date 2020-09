Twaalf klanten van een konijnenfokkerij in Voorthuizen dagen de eigenaar voor de rechter. Ze beschuldigen de fokker ervan dat ze zieke en ondervoede konijnen verkoopt. Daardoor gaan sommige dieren binnen een paar weken nadat ze in hun nieuwe huisje zijn al dood.

Gedupeerde Joke vertelt aan Hart van Nederland hoe zij in maart dit jaar twee konijntjes bij de fokker kocht. Op de dag van de aankoop viel het haar al op dat het heel druk was bij de fokker. “We moesten gewoon in de rij staan om je konijn af te rekenen. Verder viel ons geen rare dingen op. Er zaten wel veel konijntjes in een hok met weinig eten. Ze moesten het z’n allen een bakje en een fles water delen. Daar hebben we op dat moment geen vraagtekens bij gezet.”

Dood in het hok

Nadat Joke haar nieuwe konijntjes mee naar huis neemt gaat in eerste instantie alles goed met ze. Drie weken later ging het plots mis. Op een ochtend kijkt ze in het hok en ziet dat een van de dwergkonijnen niet meer beweegt. Ze pakt het diertje op en komt al snel tot de conclusie dat het konijn dood is. Best bijzonder denkt Joke: “De avond van te voren was hij nog aan het spelen met de konijntjes. Ik snapte er niks van.”

Ze besluit contact op te nemen met de fokker. “Ik heb haar toen meerdere keren gebeld en geappt, maar kreeg geen gehoor. Toen hebben we zelf sectie laten verrichten. Toen bleek het konijntje extreem mager en ondervoed te zijn. En sporen van het RHD2-virus te hebben.” Doordat het konijn zo ondervoed was, kon hij volgens de dierenarts geen weerstand bieden tegen het virus. “Het andere konijn heeft het virus ook gehad. Maar toen is er snel gehandeld, mede dankzij de dierenarts. Maar dat het andere konijn nog leeft is niet te danken aan de fokster.”

Meerdere gedupeerden

Na deze nare ervaring besluit Joke zelf onder zoek te doen naar de fokkerij. Ze komt op een forum een aantal andere verhalen tegen van anderen. “Daar stonden de zieligste verhalen op, bijvoorbeeld van konijnen die in de armen van kinderen overlijden. Toen besloten we om contact op te nemen, verhalen uit te wisselen en een civiele procedure te starten.”

Joke benadrukt dat ze uit is op rechtvaardigheid, niet op een mogelijk teruggave van geld. “Het zit mensen ook dwars van hoe zij vervolgens met de klachten omgaat. Ze zegt altijd ‘dat komt door de stress’. Of: ‘je mag voor de helft van de prijs een nieuw konijn komen uitzoeken’. Ze geeft altijd iemand anders de schuld, dat is echt een patroon. Dat zit veel mensen dwars, dat ze er zo laks mee omgaat.”

Na berichtgeving van Omroep Gelderland, melden zich nog meer gedupeerden, zo vertelt jurist Roderick ten Kortenaar die de groep gedupeerden bijstaat. Een oud-medewerkster heeft zich ook gemeld. Zij zegt dat de fokker wel degelijk weet van de zieke konijntjes en dat ze nog loon moet krijgen van haar oud-werkgever.

Verklaring van fokkerij

De fokker Jo-Ann wil niet ingaan op de vragen van Hart van Nederland. Ook wil ze niet reageren op camera. Wel schrijft ze in een verklaring: ”Wij doen ons uiterste best om onze dieren op een gezonde en liefdevolle manier groot te brengen. (…) We zijn in het bezit van ons bewijs van vakbekwaamheid. Het enige nadeel aan met dieren werken is dat hoe goed je ook je best doet er soms ook dieren ongewenst komen te overlijden”.

Ze schrijft verder dat de oud-werknemer een infiltrant was en leugens vertelt. Ze herkent zich ook niet in de aantijgingen van de gedupeerden: ”Wij zijn bang dat onze dieren gebruikt worden als chantagemiddel en met opzet ziek worden gemaakt. (…) Volgens ons draait hun hele verhaal om geld en niet om de gezondheid van de dieren”. Ze benadrukt dat de beweringen haar pijn doen en dat ze van haar dieren houdt.

Volgens Ten Kortenaar heeft de advocaat van Jo-Ann om uitstel gevraagd bij de rechtbank, dus wanneer de zaak dient is nog onbekend.