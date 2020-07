Koe Nora geeft als vierde koe in Nederland 200.000 liter melk

Koe Nora heeft als vierde koe van Nederland de magische grens van 200.000 liter melk behaald. Meestal geeft een koe maximaal honderdduizend liter tijdens haar leven. Afgelopen week werd de superkoe vanwege haar uitzonderlijke prestatie gehuldigd.

Boer Adrion van Beek uit Breda weet wel waarom zijn koe zoveel melk heeft gegeven. “In onze stal hebben we veel meer ruimte per koe. Daardoor is ze in vitaliteit toegenomen. Ze hebben het beter als de boer zelf,” lacht hij tegen Hart van Nederland.

Nora is de vierde koe in Nederland die in haar leven zoveel melk heeft gegeven. Er zijn slechts 24 koeien ter wereld die dit gelukt is. “De vijfentwintigste komt er ook aan”, weet Van Beek. “Die zit ergens in Zwitserland.”

‘Een echte baas’

Op stal is Nora een echte baas, aldus de boer. “Als zij voor de melkstal gaat staan, gaan er nog wel eens koeien het gevecht aan over wie er als eerste naar binnen mag”, vertelt Van Beek. “Maar Nora kijkt dan een keer naar links en naar rechts en elke koe weet het: die kop van haar is zo hard, dan gaat er geen enkele koe voor haar naar binnen.”

Van Beek laat weten dat zijn superkoe na deze week helemaal is uitgemolken. “Niets hoeft dan meer, alles mag.” Ze blijft na haar pensionering gewoon op het melkveebedrijf, “daar is geen discussie over mogelijk. Ze mag hier genieten van haar oude dag.”