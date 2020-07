KNVB wil met commissie Mijnals racisme in het voetbal buitenspel zetten

De KNVB heeft een commissie samengesteld die racisme in het voetbal moet tegengaan. Dat meldt de sportbond vrijdag.

In de zogenoemde commissie Mijnals, vernoemd naar de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die het Nederlands elftal haalde, hebben onder anderen oud-voetballer Ruud Gullit, Presentator Humberto Tan, Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch en voormalig Oranje-international Daphne Koster zitting.

“De commissie komt voort uit het in februari – door de KNVB en de Rijksoverheid gelanceerde en twintig onderdelen tellende – aanvalsplan tegen racisme en discriminatie en sluit naadloos aan bij het diversiteitsplan van de voetbalbond zelf”, aldus de woordvoerder.

‘Racisme buitenspel zetten’

Humberto Tan is de voorzitter van de commissie. ”Na de afschuwelijke beelden van FC Den Bosch – Excelsior werd het weer pijnlijk duidelijk dat we racisme en discriminatie in het voetbal echt buitenspel moeten zetten”, begint Tan.

”Bij de KNVB heerst het besef dat hiervoor ook de beschikbare kennis en draagvlak in het voetbal en in de samenleving moeten worden benut. De wens voor deze commissie is zo’n half jaar geleden geuit en wij zijn hiervoor uitgenodigd. De vraag aan ons is om plannen en strategieën vanuit onze expertise te toetsen, onze eigen prioriteiten in te brengen en gezamenlijk met de KNVB en Rijksoverheid ambitie te tonen en realiseren.”

Humphrey Mijnals voetbalde vanaf eind jaren 50 voor het Utrechtse Elinkwijk en later voor DOS. Hij kwam tot drie interlands. Mijnals overleed vorig jaar op 88-jarige leeftijd.

Beeld: KNVB