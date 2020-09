In de binnenstad van Groningen zijn zaterdag Groningse en Duitse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt berichtgeving hierover door RTV Noord.

Op beelden is te zien hoe de supporters elkaar in de haren vliegen. Zij gooien daarbij ook terrasstoelen en -tafels naar elkaar. Ook enkele fietsen moesten het ontgelden. De clash gebeurde in de Grote Kromme Elleboog. “Dit gaat alle perken te buiten”, aldus de gemeentewoordvoerder over het geweld.

‘Ze waren heel vriendelijk’

Volgens Joachim van Eig, medewerker van café De Keyzer, hebben de Duitse relschoppers eerst een paar drankjes genuttigd voordat dat ze op de vuist gingen. Dat gebeurde in zijn kroeg, vertelt hij tegen RTV Noord. Rond 17.00 uur komen de eerste paar Duitsers binnenlopen. Het personeel denkt er niet veel van, er komen wel vaker Duitser het café in. Sommigen drinken een biertje andere houden het bij een frisdrank.

”Ze waren heel vriendelijk”, vertelt Van Eig. ”We dachten niet meteen aan hooligans. De wedstrijd tegen FC Groningen is pas zondag, ze komen hier vast om alleen een leuke avond te hebben.” Maar dan slaat de sfeer om. Volgens de cafémedewerker hadden de mannen net afgerekend toen ze zich gingen voorbereiden. ”Ze deden een bitje in en bedekten hun mond en neus om zoveel mogelijk onherkenbaar te zijn. Je kon zien dat ze dit vaker hadden gedaan”, zegt Van Eig. Zodra ze het café uitstappen loopt de groep vechtersbazen een paar meter om vervolgens de hoek om te gaan. Daar, op de Grote Kromme Elleboog, brak vervolgens het geweld los.

Veel mensen hebben het zien gebeuren. Er werd met stoelen, fietsen, glaswerk en asbakken gegooid.

Voetbal hooligans in hartje Groningen pic.twitter.com/GLsliKlFpM — jeanette weggemans (@jeanetteweggem1) September 5, 2020

Van Eig ziet het gebeuren en besluit, samen met andere medewerkers, het café te sluiten. Dit uit angst dat de Duitsers terugkomen als ze worden teruggedreven door de politie. Bij het café valt de schade wel mee. Er zijn slechts enkele stoelen gesneuveld.

Lokale media melden dat er ook nog laat op zaterdagavond her en der rellende groepen zijn. De politie laat weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Wel is de politie duidelijk zichtbaar in het stadscentrum.

Oefenwedstrijd

Groningen vreesde al voor rellen. Zondag speelt FC Groningen een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Er is in de stad een noodbevel uitgevaardigd wegens angst voor ongeregeldheden.

Vanwege coronamaatregelen was al bekend dat de Duitse voetbalfans niet het stadion in mogen. Maar er waren al aanwijzingen dat Duitse risicosupporters toch naar Groningen zouden komen. Het noodbevel maakt het de gemeente mogelijk om mensen naar buiten de gemeentegrens te brengen.