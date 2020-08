Klushuis te koop: 38 m2 voor drie ton in hartje Amsterdam

Wie dacht dat de huizenmarkt niet gekker kon worden, heeft het mis. In hartje Amsterdam staat momenteel een woning te koop van 38 vierkante meter voor 300.000 euro. En voor dat bedrag is de gelukkige koper nog niet klaar, het gaat namelijk om een klushuis.

Het keldertje ligt aan de Prinsengracht in de populaire grachtengordel en heeft een vierkantemeterprijs van 7.895 euro. Dat is zelfs voor die buurt aan de hoge kant. En met drie ton ben je er nog niet. Het huisje wordt casco opgeleverd, wat betekent dat er nog flink geklust moet worden.

Lees ook: ‘Koophuis niet meer te betalen voor Jan Modaal’

Hoge kosten

Tijdens het klussen moet de woning ook duurzamer gemaakt worden. De kamers worden nu nog verwarmd door twee gaskachels en volgens Funda heeft de woning energielabel G. Dit houdt in dat de woning erg energieverspillend is, wat leidt tot hoge kosten. Geadviseerd wordt het energielabel op te waarderen naar D, zodat het aantrekkelijker wordt voor de verkoop. Of het appartement in Amsterdam hier last van heeft valt, gezien de gewilde locatie, nog te bezien.

Lees ook: Van vrijstaand huis tot bezemkast: dit kun je kopen voor 150.000 euro

Foto’s: Funda