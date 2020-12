Wilma moet na de dood van haar 58-jarige vader René, eind oktober, nog een klap verwerken: de kluis van haar vader René is leeggeroofd op het moment dat hij in het ziekenhuis vocht voor zijn leven.

De vader van Wilma woonde in zorghuis Champetter in Roosendaal. Nadat dat de vader werd opgenomen in het ziekenhuis is tussen 20 oktober en 23 oktober iemand binnengekomen die die diefstal pleegde.

Ze kan niet verkroppen dat haar vader iets is aangedaan terwijl hij in levensgevaar was. “Dat iemand dit gedaan heeft op het moment dat mijn vader aan het vechten was voor zijn leven is echt harteloos”, zegt ze. “Alles was weg; het geld uit de kluis en zijn pinpas. Er was geld van zijn rekening gehaald. Dan ben je als persoon gewoon koud in mijn ogen.”

Storen aan houding van zorghuis

Wilma is ze teleurgesteld in de houding van zorghuis champetter in Roosendaal, waar haar vader woonde. “Ik heb gevraagd wie er op het moment van de diefstal in het pand aanwezig was en of er gesprekken met het personeel zijn geweest. Daar wilden ze geen antwoord op geven. Iemand is toch in de woning van mijn vader geweest en die heeft een druppel van het pand.”

Tegenover BN DeStem vertelt Wilma dat de kluis is ingebouwd in de kledingkast van zijn woning in het zorghuis. ”Het sleuteltje droeg hij altijd aan een keycord om zijn nek. Na zijn overlijden hebben we dat keycord zonder sleutel in een steelpan onderin een keukenkastje teruggevonden. Mijn vader zat in een rolstoel en kan dat zelf onmogelijk gedaan hebben. Hij kon niet bij de kastjes.” De dader is gelukkig nog wel zo netjes geweest om met de sleutel de kluis weer terug dicht te draaien, zegt Wilma cynisch. Die sleutel is niet meer teruggevonden, net als een verdwenen huissleutel van haar vader.

Wilma is bang dat degene die dit op z’n geweten heeft er toch mee weg komt. “Dat mag niet. Ik wil gerechtigheid voor mijn vader.” Wel wil Wilma benadrukken dat ze de schuld niet bij het zorgpersoneel legt. Ze weet gewoon niet wat er is gebeurd. Ze wil weten of iemand op de afdeling ook maar iets opvallends gezien heeft, maar hoorde naar eigen zeggen niets meer.

Geen camera’s

Een woordvoerder van Groenhuysen vertelt aan de krant dat er bij de toegangsdeuren van Champetter geen camera’s hangen. ”Het pand van Champetter is niet van ons, we huren het. Bij veel van onze eigen locaties hangen wel camera’s, maar hier inderdaad niet.”

Hoewel ze het heel naar vinden voor Wilma en de nabestaanden laat de woordvoerder verder weten dat de locatiemanager van het zorghuis ‘naar eer en geweten’ heeft gehandeld. ”Er is na het overlijden en na de crematie meermaals contact geweest met de dochter. Ook zijn er bij de crematie twee van onze medewerkers geweest.”

Beeld: Privéfoto