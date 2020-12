KLM-vlucht van Amsterdam naar Rio moet halverwege boven oceaan omkeren

KLM-vlucht KL 705 richting Rio de Janeiro is zaterdagavond na 4,5 uur vliegen boven de Atlantische Oceaan omgekeerd naar Schiphol. Door een technisch mankement moest het vliegtuig omkeren.

Het is niet bekend wat het technisch mankement precies is. “Maar de vliegveiligheid is niet in gevaar geweest,” vertelt KLM-woordvoerder Gerrie Brand aan Hart van Nederland.

Reparatie

Ondanks dat de vlucht al halverwege was, werd besloten om te keren naar Schiphol. “In Amsterdam is het mankement beter te repareren,” legt Brand uit. “In Rio de Janeiro had het ook gerepareerd kunnen worden, maar daar zou het dagen hebben geduurd.”

Het vliegtuig is even voor 20.00 uur veilig geland op Schiphol. De passagiers konden daarna allemaal mee op een nieuwe vlucht die om 20.30 uur is vertrokken.