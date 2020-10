KLM ontsnapt aan faillissement: akkoord met piloten over reorganisatieplan

KLM heeft op het nippertje een akkoord bereikt met piloten over versobering van de arbeidsvoorwaarden. De luchtvaartorganisatie moest voor donderdagnacht een besparingsplan inleveren bij het ministerie van Financiën. Dit om in aanmerking te komen voor een steunpakket van €3,4 miljard.

Met het meeste personeel had KLM al een akkoord bereikt, maar de piloten lagen nog dwars. En daardoor werd het spannend, want als er geen deal zou komen donderdagavond, lag een faillissement van de luchtvaartmaatschappij op de loer. Kort voor negen uur donderdagavond meldt het bedrijf dat er een akkoord is en dat het herstructureringsplan is ingeleverd bij het ministerie.

Nog eens duizend banen geschrapt

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei donderdagmorgen nog dat faillissement de enige optie zou zijn, als het personeel niet zou instemmen met loonoffers en ontslagen.

Inmiddels zijn er al 3.500 banen geschrapt door het niet vernieuwen van tijdelijke contracten en een vrijwillige vertrekregeling. Voor het eind van dit jaar worden nog eens 1.000 banen geschrapt, meldt de luchtvaartmaatschappij.

“De maatregelen zijn ingrijpend en pijnlijk voor alle KLM’ers maar noodzakelijk”, laat topman Pieter Elbers na afloop weten. De luchtvaartmaatschappij kondigde in de zomer al aan duizenden personeelsleden te ontslaan om te bezuinigen. Aan het eind van het jaar zal KLM zo’n 4500 mensen minder in dienst hebben dan voor de coronacrisis. Verdere banenreducties worden bovendien niet uitgesloten, “gezien de omvang en diepte van de crisis”.

KLM heeft met de grond- en cabinebonden ook overeenstemming bereikt over het sociaal plan. Voor de piloten voorzagen bestaande cao-afspraken hier reeds in. Daarnaast zal KLM zijn Vrijwillige Vertrekregeling bij bepaalde afdelingen weer gericht openstellen om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.