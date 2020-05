Klassieke schepen brengen reizigers naar de Wadden in coronatijd

Nederlanders staan te popelen om dit pinksterweekend de Wadden te bezoeken. Er is alleen een probleem: door de coronamaatregelen kunnen veel minder mensen mee op de veerboten. Gelukkig is daar nu een oplossing voor gevonden.

Volg via ons liveblog het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland

Ook aan boord van veerboten moeten passagiers anderhalve meter afstand van elkaar houden, waardoor er telkens maar een beperkt aantal mensen de overtocht kunnen maken. Daarom zet Rederij Doeksen nu oude schepen in als aanvulling op de reguliere vloot.

Een van de schepen die wordt ingezet is de MS Friesland uit 1956, die jaren geleden ook al van Harlingen naar Terschelling voer. “Terschelling was de thuishaven van de Friesland”, vertelt bemanningslid Bert van Heukelom aan Hart van Nederland. “Zeker de wat oudere inwoners zullen reikhalzend uitkijken naar de komst van dit schip.”

Geen wifi aan boord

De MS Friesland is nogal wat anders dan moderne schepen. Zo is er geen wifi en kunnen fietsen, motoren en auto’s niet mee. Maar dat doet niet af aan de charme. Zo raadt de rederij aan om zelf een boterhammetje mee te nemen en je warm aan te kleden.

Enkele passagiers herleven oude tijden. “Het is 55 jaar geleden dat ik hier op was!”, klinkt het. “Ik ben als kind ook al mee geweest”, vertelt een andere reiziger. Bert kon helaas niet mee met de vaart.

Het emotioneert het bemanningslid. “Mijn vrouw zorgt voor haar hoogbejaarde moeder.” Hij wil niet het risico lopen dat om besmet te raken, waardoor ook zijn vrouw in quarantaine zou moeten. “Dat is moeilijk, ik zal mijn pijn in mijn hart van het schip afstappen. Maar met zoveel passagiers aan boord wil ik niet het risico lopen.”