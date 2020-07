Piepjonge kittens gedumpt in kliko: 'Dankzij bewoners niet in vuilniswagen beland'

Drie kittens van acht of negen weken oud zijn deze week gedumpt in een kliko van nietsvermoedende bewoners in Denekamp. De dierenambulance gaat er vanuit dat de beestjes woensdag of donderdag zijn achtergelaten in de vuilnisbak.

De jonge katjes werden vrijdagavond gevonden en hadden het bijna niet overleefd. “Doordat de bewoners de vuilnisbak niet aan de straat hebben gezet, zijn de kittens uiteindelijk niet in de vuilniswagen beland”, aldus vrijwilligers van de dierenambulance.

Wie dumpte de kittens?

Zij proberen nu te achterhalen waarom en door wie de katjes gedumpt zijn. “Graag komen wij in contact met mensen die de afgelopen dagen iets is opgevallen op de Kafmolen in Denekamp. Dit kan zijn een auto die een tijdje voor een kliko stond of iets anders opvallends.”

De Dierenambulance Oldenzaal roept mensen ook op alert te zijn op personen die eerst jonge katjes hadden en nu plotseling niet meer. “Het op deze manier dumpen van kittens blijft ethisch onverantwoord en we nemen de zaak dan ook serieus op.”

De dierenambulance is bereikbaar voor tips op 06-53747678. Meldingen worden anoniem behandeld.

Foto: Dierenambulance Oldenzaal