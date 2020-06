Kirsten (18) uit Emmen vermist, politie maakt zich grote zorgen om haar gezondheid

De politie is op zoek naar de vermiste 18-jarige Kirsten uit Emmen. Via Facebook laat de politie weten dat ze zich grote zorgen maken om haar gezondheid.

Kirsten is ongeveer 1.70 meter lang en draagt mogelijk een blauwe spijkerbroek en blauw t-shirt. De politie is op zoek naar mensen die haar gezien hebben.

Meer informatie

De politie zou graag meer informatie willen van mensen die haar mogelijk gezien hebben of meer weten over haar huidige verblijfplaats. Wie de politie van bruikbare tips kan voorzien, wordt verzocht te bellen naar 0900-8844 of 0800-6070.