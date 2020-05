Kinke en Sybe enige scouts bij Nationale Herdenking: ‘Hopelijk hoeft dit maar een keer’

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is dit jaar een stuk minder uitgebreid dan normaal. Het plein staat niet vol met mensen en ook oorlogsveteranen reizen niet af naar de hoofdstad.

Ook de scouts die helpen bij bijvoorbeeld het leggen van kransen en het hijsen van vlaggen blijven dit jaar thuis, op twee na. Kinke (15) en Sybe (18) uit Meppel leggen samen negen kransen. Daarmee horen de broer en zus met onder andere het koningspaar tot het selecte gezelschap dat de herdenking bijwoont.

Traditie

Normaal gesproken zijn er ieder jaar 72 scouts en 14 zeekadetten die verschillende taken uitvoeren bij de ceremonie op de Dam. Vanwege het nieuwe coronavirus konden er niet zoveel scouts aanwezig zijn dus moest de organisatie een oplossing zoeken. Die werd bemoeilijkt, omdat bij het dragen van de kransen geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

De Nationaal Comité 4 en 5 mei kwam uiteindelijk bij de Kinke en Sybe uit. Dit omdat ze uit hetzelfde gezin komen en al een keer eerder hebben geholpen. ”Normaal krijgen de scouts een soort voorbereidingsweekend waarin ze veel leren over wie en waarom we op 4 mei herdenken”, zegt moeder Anita. “Door het coronavirus was dat niet mogelijk. Daarom zochten ze ervaren scouts.”

Flinke workout

De vorige keer dat Kinke en Sybe een taak hadden bij de Nationale Herdenking hadden ze hulp van tientallen andere scouts. Maar nu dragen ze samen de verantwoordelijkheid voor negen kransen. “Die kunnen per stuk wel 25 kilo wegen, dat is wel een dingetje”, grapt Sybe. “En we oefenen ook nog een aantal keer. Een echte workout.”

De tieners hopen dat in de volgende jaren weer veel meer scouts taken kunnen uitvoeren bij de herdenking. Ze vinden het een hele eer om samen alle kransen te leggen, maar hopen dat dit de enige keer is dat de ceremonie in afgeslankte vorm doorgaat.

Koning

Voor het koningspaar, die ook bij de Nationale Herdenking op de Dam aanwezig zullen zijn, hebben Kinke en Sybe waarschijnlijk geen tijd. “We hebben zo’n druk programma”, zegt Kinke. ”Misschien komen we ze tegen en zeggen we kort hallo, maar eigenlijk zitten we vol en hebben we daar niet eens tijd voor.”

Bron foto’s: Anita Kempers