Een groep jonge rovers zorgt in Tilburg voor veel verontwaardiging. De kinderen – de jongste pas 8 jaar – hebben een strandtent aan gort geslagen en namen flessen drank mee.

Tim Frenken van strandtent Beachy baalt enorm. Het groepje heeft tot tweemaal toe bij hem ingebroken om flessen drank te jatten. “Dat schaar ik dan nog onder kattenkwaad”, vertelt Tim, “Maar waar ik écht niet bij kan, is dat ze allerlei zaken hebben vernield. Een hekwerk moest er aan geloven, een decorstuk is kapot, een entreebord vernield en ze hebben flessen drank kapot gegooid en ramen ingeslagen.”

Duidelijke camerabeelden

Gelukkig heeft Frenken bewakingscamera’s in zijn zaak geïnstalleerd. Die hebben het hele voorval keurig vastgelegd. Op de beelden is duidelijk te zien hoe de groep op dinsdag inbreekt, drank meeneemt en zelfs nog terugkomt. Een dag later is de groep groter en vernielen ze de zaak. Er is voor duizenden euro’s schade.

Wat de ondernemer vooral bizar vind, is de leeftijd van de jonge criminelen. “Als 8, 9-jarige drank stelen. Wat moet je als 8-jarige met drank?”, zegt hij. Als je zo jong bent en al zulke dingen doet, gaat het niet goed.” Frenken heeft inmiddels contact met een aantal van hun ouders. “Die willen er met ons over in gesprek, daar zijn we blij mee.”

Nog geen aanhoudingen

Een woordvoerder van de politie vertelt: “In de omgeving is uitgekeken naar jongeren die mogelijk betrokken zouden kunnen zijn geweest. De camerabeelden van de eigenaar worden nog aan de politie gegeven. Die gaan we bestuderen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Kortom, onderzoek is gaande.”