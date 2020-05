Renée houdt haar kinderen thuis van school uit angst voor corona

Hoewel de scholen na weken coronasluiting deze week weer begonnen zijn, houdt Renée van Mildert haar kinderen thuis. Noraa (5) en AJ (9) kunnen niet naar school omdat ze zomaar hun oma kunnen besmetten. Die is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Renée weet één ding zeker: haar schoonmoeder mag niet besmet raken met corona, dus sluit ze alle risico’s uit.

Hoewel de kinderen minder risico lopen op besmetting, is Renée duidelijk in haar keuze. “Het is vreselijk om dit als moeder te moeten beslissen, maar de kinderen gaan niet naar school. De kans op besmetting is, hoe klein ook, aanwezig.”

De vriendjes van Noraa en AJ gaan inmiddels wel weer naar school, dus lopen ze wel kans om besmet te raken. Renée ziet geen andere oplossing dan ze zoveel mogelijk binnen te houden.

Hoewel AJ begrijpt waarom hij niet naar school kan, baalt hij wel. Zeker nu al zijn vriendjes weer in de klas zitten. Afgelopen weken konden ze nog met een paar vriendjes buitenspelen, maar ook dat kan nu niet meer.

Maar ook moeder Renée vindt het vreselijk om deze keuze te moeten maken, maar ze kan niet anders. “Als mijn schoonmoeder besmet raakt, is het voorbij. We moeten intensief voor haar zorgen. Vorige week sliepen we de hele week bij haar. Deze week ook al twee nachten. We zijn zo intensief met haar bezig, dat een coronabesmetting altijd op de loer ligt. Maar om je kinderen ook nu nog binnen te moeten houden is natuurlijk als moeder een vreselijke boodschap.”