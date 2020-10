Jongeren brengen speciale zelfgemaakte quarantainepakketjes rond

Kinderen van het leertrainingcentrum in Valthermond steken gezinnen die door corona in quarantaine zitten een hart onder de riem. Ze brengen namelijk pakketten rond met alle benodigdheden om de quarantainetijd door te komen.

Het samenstellen en rondbrengen van de pakketten is ook goed voor de kinderen zelf. Bij het centrum komen namelijk kinderen die een trauma hebben gehad of leiden aan een gedragsstoornis. Met deze actie worden ze meer betrokken in de maatschappij. Ook vandaag gaan de kinderen weer op pad om een pakket langs te brengen en dat wordt zeer gewaardeerd!