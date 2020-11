Kick Out Zwarte Piet gaat demonsteren in Venlo tegen grijze piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat op 21 november in Venlo demonstreren. De actiegroep protesteert dan tegen grijze piet. In Venlo is vanaf volgend jaar voor Zwarte Piet een lichtere variatie bedacht, de grijze piet. Ook daarover is KOZP niet te spreken. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel.

De demonstratie wordt zaterdag 21 november van 13.30 uur tot 16.00 uur gehouden. KOZP wil op de Markt voor het stadhuis gaan demonstreren, in het stadshart van Venlo. Maar dat vindt de gemeente volgens een woordvoerster “geen goed idee”. Om die reden is er donderdagmiddag nog overleg met burgemeester Antoin Scholten over de plaats waar de actiegroep de betoging mag houden.

Demonstratie Maastricht

Ook in Maastricht is nog niet duidelijk waar KOZP op 15 november, een week eerder dus, mag demonstreren. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake voert hierover voorafgaand nog overleg met KOZP.

ANP