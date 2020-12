Bijzondere kever doet mountainbikeroute in Rijk van Nijmegen mogelijk de das om

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil de mountainbikeroute in het Rijk van Nijmegen, gelegen in Berg en Dal, sluiten. Volgens de vereniging loopt de route dwars door het leefgebied van het Vliegend Hert, een keversoort die slechts op enkele plekken in Nederland voorkomt. Daarnaast vinden ze dat de route onrechtmatig tot stand is gekomen.

De route werd in maart dit jaar geopend en is sindsdien erg populair. Maar het Vliegende Hert lijkt nu roet in het eten te gooien. Volgens de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is er nooit goed onderzoek gedaan naar de kevers in het gebied. Als dat wel was gebeurd, had de mountainbikeroute er nooit mogen komen.

Het gaat de vereniging naast het Vliegende Hert vooral om het principe. “Het pad had er nooit moeten zijn, en dus moet het weg”, laat een woordvoerder van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap weten. “Voor iedere bedreigde diersoort moet er afzonderlijk een ontheffing worden aangevraagd, dat is hier helemaal niet gebeurd.”

GroenLinks-raadlid Volkert Vintges beaamt dat er fouten zijn gemaakt bij de goedkeuring van de moutainbikeroute. “Wij vinden dat de overheden – de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal en de provincie Gelderland – hierin niet goed hebben gehandeld. En dan vooral omdat zij de natuurbeschermingswet niet goed hebben uitgevoerd.”

Verlegging route

De provincie heeft dan ook een handhavingsverzoek naar de gemeente Nijmegen, de beheerder van het bos waarin de mountainbikeroute ligt, gestuurd. Hierin staat dat voor 1 mei 2021 de route zo verlegd moet worden, dat er geen gevaar meer dreigt voor de grote kever.

Alex Peters van MTB Rijk van Nijmegen is een petitie gestart voor het behoud van ‘hun’ route. De petitie is inmiddels al ruim 16.000 keer getekend. “We hebben heel nauwkeurig natuuronderzoek laten doen door diverse ecologen”, legt Peters uit. “Uiteindelijk zijn we vier jaar lang bezig geweest. Het Vliegend Hert is in al die tijd niet gevonden. Dat hij dan drie maanden later ineens opduikt… Maar ook wij geven om natuur, dus natuurlijk verleggen wij die route.”

Mountainbikeroute

Verantwoordelijk wethouder Bert Velthuis laat in een schriftelijke verklaring weten dat de mountainbikepaden juist zijn aangelegd om het gebied te ontlasten. Daarnaast laat ook hij weten dat er een zorgvuldig proces is doorlopen bij de aanleg van de paden. “We willen het bos niet afsluiten voor sommige groepen, maar roepen verschillende gebruikers van het bos op om rekening met elkaar en met de natuur te houden. Daarover gaan we met gebruikersgroepen in gesprek”, schrijft Velthuis.

Toch is dat voor de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap niet genoeg. Woensdagavond wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad en wat de uitkomst daarvan ook gaat zijn. Zolang het pad blijft bestaan, strijdt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap verder.