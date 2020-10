Kerstconcerten Toppers in Ahoy geannuleerd om corona

De Toppers hebben hun vier kerstconcerten in Rotterdam Ahoy geannuleerd. Vanwege de ontwikkelingen en onzekerheid rond de coronacrisis kunnen René Froger, Jeroen van der Boom, Gerard Joling en Jan Smit niet door met de voorbereidingen, zo stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

“Veiligheid en gezondheid staan voorop en samenkomsten van grote aantallen mensen passen niet in de huidige samenleving, afstand houden is momenteel belangrijker en noodzakelijker dan ooit”, laten de Toppers weten. De kerstconcerten zijn nu met een jaar verplaatst. “Ondanks de teleurstelling van dit moment kunnen wij niet wachten jullie allemaal weer welkom te mogen heten bij de komende editie Toppers in Concert Christmas Party of Next Year 2021.”

‘We hopen dat het goed met je gaat’

Gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe data op 22, 23, 24 en 26 december. “We hopen dat het goed met je gaat, je gezond bent en zowel privĂ© als zakelijk overeind blijft in deze bizarre tijd. Vanuit het diepst van ons hart wensen wij jullie alle kracht en gezondheid toe die nodig is”, zo sluit het kwartet af.

Lees ook: Warmteprotocol voor Toppers in ArenA