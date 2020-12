Kerstballen en kerstlichtjes vliegen de winkels uit: 'Vooral kerstmannen met mondkapjes zijn niet aan te slepen'

Dat we het in deze donkere coronakerstdagen toch nog gezellig willen maken is duidelijk te zien bij de winkels. Er wordt tot wel vijf keer meer kerstdecoratie zoals kerstballen verkocht, en ook andere kerstversieringen ‘gaan als een tierelier’. Het resultaat mag er zijn: in heel Nederland zijn versierde kerststraten te vinden en ook in de eigen huiskamer maken we het gezelliger dan ooit.

“We verkopen 2,5 tot 3 keer zoveel kerstverlichting als normaal,” vertelt Gerald Essers van de webshop kerstverlichtingbuiten.com. “Alles is leeggekocht, magazijnen zijn nu al leeg. Dat is echt ongelooflijk.” De grootste verkoper van buitenkerstverlichting heeft moeite om alles op tijd te versturen, vooral omdat het bij PostNL nu spitsuur is. “We hebben dagelijks onze handen vol aan mensen die hun pakketje niet hebben ontvangen.”

Tot vijf keer meer verkocht

Bij de traditionele winkels gaat de verkoop ook hard. Als je nog kerstversiering wil kopen, moet je er snel bij zijn. “We hebben ruim een derde meer verkocht in kerstspullen,” vertelt Yvette Moll van Action. “De buitenkerstverlichting gaat als een tierelier. Het vliegt echt de winkel uit!”

Hetzelfde beeld is te zien bij Blokker. “We merken een enorme toename,” duidt commercieel directeur Casper Klinkhamer. “In het thema Kerst hebben we nu in totaal al 47% meer verkocht. Van de kerstverlichting is al bijna twee keer zoveel als vorig jaar, en bij de kerstboomdecoratie zien we een stijging van 390 procent!”

Vooral ‘funkerstballen’ doen het goed, kerstballen in een vormpje zoals ijsjes of poppetjes. “De kerstmannen met mondmasker zijn niet aan te slepen, die zijn nu al uitverkocht,” aldus Klinkhamer. “We zien dat mensen ook de stap maken naar kerstspullen voor aan de eettafel,” vertelt Moll van Action. Dat beeld bevestigt de commercieel directeur van Blokker ook: “Het past helemaal in de trend dat mensen thuisblijven. Iedereen is aan het koken en het bakken, alles met keuken en het gezellig hebben thuis.”

November

Opvallend is dat mensen nu veel eerder zijn begonnen met de aankoop van spullen. “Normaal zien we pas dat mensen vooral na Sinterklaas beginnen met kerstspullen kopen, maar nu is dat al in november,” ziet Lobke Samallo, manager formule van Intratuin. “De kerstbomen gaan goed met daarbij de bijbehorende kerstverlichting, zowel voor binnen als buiten.” Samallo ziet duidelijk dat de winkels en klanten rekening houden met het coronavirus. “Enerzijds doen mensen het al eerder om hun aankopen meer te spreiden, maar anderzijds omdat ze veel thuis zitten en het gezelliger willen maken.”

Dankzij de hoge verkoopcijfers zijn ook de versierde kerststraten uitbundiger dan ooit, zo ook in de Haagse Moerwijk. Drie jaar geleden begonnen de buurtbewoners, en sindsdien wordt het elk jaar groter en gekker. “Vijf gezinnen doen actief mee,” vertelt bewoner Murat Akpinar. “En de rest laat gewoon hun huis door ons versieren.” Het zorgt voor een enorme versterking van de saamhorigheid in de buurt, ziet hij. “Zo komt iedereen toch nog gezellig bij elkaar!”