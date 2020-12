Kerst vieren met familie? Veel Nederlanders slaan feestdagen dit jaar over

Vanwege de coronacrisis dit jaar geen tafels vol familieleden die allemaal vechten om hun eigen gourmetpannetje. Drie gasten buiten het eigen gezin en niet meer, dat is wat tijdens de kerstdagen is toegestaan. Veel Nederlanders zeggen zich hieraan te houden, maar liefst veertig procent slaat kerst dit jaar zelfs over.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3.500 mensen. De redenen waarom mensen kerst overslaan en thuis blijven lopen sterk uiteen. Zo vertelt één van de panelleden dat ze beide dagen in een verpleeghuis moet werken, een ander viert het klein zoals gebruikelijk.

Veel deelnemers aan het panel verspreiden eventueel bezoek over meerdere dagen, maar er zijn ook mensen die iets bijzonders doen: “Ik blijf met mijn gezin thuis, maar ik ga wel even 240 kilometer op en neer om mijn ouders te zien en een lekkere schaal zelfgemaakte stoofpeertjes te brengen,” laat een respondent weten. “Zo breng ik kerst nog een beetje bij ze.”

‘Gewoon kerst’

Toch geeft een deel van de Nederlanders aan zich niet aan de coronamaatregelen te houden. 15 procent zegt een risico te nemen en kerst ‘gewoon’ te vieren zoals andere jaren. Sommige respondenten zeggen het niet eens te zijn met de maatregelen, anderen denken dat ze weinig risico lopen door toch kerst te vieren.

Ongeveer 13 procent geeft aan tijdens de kerst 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Hoewel, mondkapje… “We gaan met het maximum aantal personen, maar zonder mondkapje. Anders kun je niet eten.”

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.