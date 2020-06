Steeds drukker bij kermisprotest in Den Haag, politie houdt demonstranten tegen

Vanaf onder meer de A12, A13 en A4 proberen demonstranten in kermiswagens op het Malieveld te komen. Ze zijn het er niet mee eens dat kermissen tot tenminste 1 september verboden zijn wegens het coronavirus.

De gemeente Den Haag wilde in eerste instantie maximaal tien kermisvoertuigen toestaan op het Malieveld, andere voertuigen moesten worden geparkeerd bij het ADO Stadion. Inmiddels is de gemeente hierop teruggekomen en geven ze aan dat er toch nog plaats is voor extra wagens. Voor hoeveel wagens er precies plek is, kon een woordvoerder niet zeggen. “De wagens hebben allemaal een ander formaat, daarom is het lastig een inschatting te maken.”

In samenspraak met Staatsbosbeheer is besloten dat de extra wagens mogen parkeren op de verharde delen naast de Koninginnengracht en de skatebaan. Veel exploitanten staan nog stil bij het Cars Jeans Stadion, Rotterdam The Hague Airport en op de A12. Onder politiebegeleiding mogen een voor een een aantal exploitanten richting het Malieveld.

Op Twitter laat de politie weten een stoet kermiswagens tegen te houden op de A12 bij de afslag Ypenburg. Ze zijn door de politie staande gehouden, omdat ze zich niet hielden aan de gemaakte afspraken.

(2/2) Een aantal kermisexploitanten weigerden om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Hierop hebben onze collega’s meerdere keren gevorderd om weg te gaan, waaraan niet werd voldaan. #kermisprotest — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 11, 2020

Inmiddels laat de politie op Twitter weten dat het parkeerterrein bij het stadion vol is. Ook laten ze weten dat de toegangswegen vol staan met kermisvoertuigen. Ze roepen dan ook op niet meer naar Den Haag te komen. Of de kermisexploitanten daar gehoor aan gaan geven, is niet duidelijk.

Honderden kermisexploitanten komen Den Haag niet in en staan te wachten in de buurt van het ADO stadion. Ze moeten hun trucks hier parkeren en kunnen met bussen naar het Malieveld. #hvnl #kermisprotest #kermis #corona pic.twitter.com/54BHAEftYM — Michael Monkau (@MichaelHVNL) June 11, 2020

Malieveld

Op het Malieveld staan inmiddels tussen de 100 en 150 betogers met ongeveer tien voertuigen en spandoeken met daarop teksten als ‘kermis is cultuur’. Op het industrieterrein rond het ADO Stadion staan honderden wagens van kermisexploitanten.

Rijkswaterstaat laat op weten dat de A12 vanaf Nootdorp is afgesloten op verzoek van de politie. Gevraagd wordt om te rijden via Rotterdam (A20 en A13). Ook de rijrichting Utrecht is afgesloten voor verkeer.