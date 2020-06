Kermisprotest op Malieveld: 'Wij vragen niet om steun, maar om open te gaan'

Het Malieveld in Den Haag verandert donderdag tijdelijk in een kermis. Kermisexploitanten zetten daar hun attracties op uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet.

“Als we nog twee maanden wachten is ons seizoen voorbij, dus er moet nu wat gebeuren”, zegt Hans van Tol, kermisexploitant en woordvoerder van de Nederlandse Kermisbond dinsdag tegen Hart van Nederland. Samen met zo’n 150 ondernemers trekt hij daarom donderdag naar het Malieveld, waar een mini-kermis wordt opgebouwd. “Er komt een draaimolen te staan, een draaiorgel en de Kop van Jut. Want zo voelen wij ons nu ook: als de Kop van Jut.”

Pretparken mogen wel open

De kermisbranche zit sinds de start van de coronacrisis net als veel andere sectoren in financieel zwaar weer. Attracties staan stil en de branche komt niet in aanmerking voor overheidssteun. En dit terwijl alle pretparken inmiddels weer open mogen, wordt een kermis beschouwd als een evenement. Kermissen moeten daarom tot zeker 1 september de poorten gesloten houden. Oneerlijk, vinden de kermisexploitanten. “Die attracties en de beleving van zo’n park zijn nagenoeg hetzelfde als van een kermis. Het enige verschil is dat een kermis in de openbare ruimte staat”, zegt Van Tol.

Daarom willen de kermisexploitanten om tafel met de beleidsmakers om tot een oplossing te komen, waardoor de ondernemers toch verder kunnen. De kermisexploitanten staan aan de vooravond van een dure winterperiode, waarin de branche standaard stil ligt. Die kosten worden normaliter gecompenseerd door de omzetten die worden gedraaid in het zomerseizoen.

Geen stip op de horizon

Maar nu de kermissen tot zeker 1 september gesloten moeten blijven, vallen die inkomsten weg. “Banken willen geen lening geven, omdat er geen stip op de horizon is wanneer het geld kan worden terugbetaald”, stelt Van Tol. “Ik vind het onbehoorlijk dat er wordt gezegd dat wij tot onbepaalde tijd pas op de plaats moeten maken en er vervolgens geen oplossing komt. Wij vragen niet om steun, maar om open te gaan.”

Ook de noodpakketten die de overheid heeft ingesteld om getroffen ondernemers tegemoet te komen, heeft voor de exploitanten weinig effect. De grootste kostenposten vallen namelijk buiten de periode waarbinnen vijftig procent van de vaste lasten door de overheid wordt vergoed. “In januari moet ik 40.000 euro aan verzekeringen betalen, maar in juni krijg ik die niet vergoed. In september en oktober is onze markt voorbij, dan hebben we geen kermissen meer.”

Proefkermis in Apeldoorn

Eind april werd op braakliggend terrein langs de A50 in Apeldoorn al een proef gedaan met het laten draaien van een kermis binnen de lijnen van de coronamaatregelen. Daarbij werd vooral gekeken naar oplossingen voor attracties waarin het lastig is om 1,5 meter afstand houden, zoals een reuzenrad of het spookhuis. “Rutte riep in zijn persconferentie ondernemers op om met ideeën te komen om toch open te gaan. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, maar uiteindelijk is daar niets mee gedaan”, zegt Van Tol.

Ook kermisvrouwen voeren actie

In aanloop naar het protest van donderdag, gaan 50 kermisvrouwen dinsdag al naar Den Haag voor een publieksvriendelijke actie. Op de weg van het Malieveld naar het Binnenhof deelt de groep knuffelbeertjes met een boodschap eraan uit aan het publiek. Bij aankomst op het Binnenhof zal er een speech gehouden worden over het effect van de financiële voor de circa 1000 kermisgezinnen in Nederland.

”De nood is hoog” vertelt ook Ida Oostenenk namens de actievoerende vrouwen. Zij benadrukt net als Van Tol dat dit de tijd is waarin het geld verdiend moet worden. “En we moeten in de winter ook nog eens overleven. Alle kermissen die de kers op de taart zijn, zoals Koningsdag en Pasen zijn we al misgelopen.”

Ida denkt dat de kermisexploitanten prima kunnen draaien volgens de veiligheidsvoorschriften. ”We hebben al 3 plannen geschreven, maar niemand van de regering heeft ernaar gekeken… In sommige pretparken werken ze met dezelfde attracties, maar daar staat een hek omheen. Die mogen wel gewoon open.” Als ze niet open kunnen, wil ze op maat gemaakte compensatie.

”We krijgen nagenoeg geen compensatie. Er is ook niet over gesproken. We hebben een minimumloonuitkering gekregen, maar zo kunnen we de reserves voor de winter niet opbouwen. De overheid moet kijken naar onze bedrijfsstructuur, die is heel anders.” Ze is ten einde raad. ”We hebben ons altijd netje gedragen, wie is de regering om te bepalen wie wel en wie niet zijn geld zo mag verdienen? Ik verwacht veel gezinsleed”, sluit Oostenenk af.