Kermisexploitanten komen toch met meer voertuigen naar Malieveld

De kermisexploitanten die donderdag in Den Haag gaan demonstreren, leggen een voorwaarde die hen is opgelegd door de gemeente Den Haag naast zich neer.

Van de gemeente mogen ze met maximaal tien kermisvoertuigen en -attracties richting het Malieveld trekken en moet de rest geparkeerd worden bij het ADO Stadion. De kermisexploitanten willen echter met ongeveer 150 wagens naar de demonstratieplek.

“De kermisexploitanten zijn niet van plan om zich aan die voorwaarde te houden. Ze komen met naar schatting 150 wagens en attracties naar Den Haag en gaan dat ‘park’ niet – zoals de gemeente wil – bij het ADO Stadion parkeren om vandaar met busjes en de vijftien toegestane wagens naar het Malieveld te rijden”, meldt een woordvoerster van de kermisexploitanten.

De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak dat ze zo snel mogelijk weer kan gaan draaien. Dinsdag overhandigden vijftig echtgenotes van kermisexploitanten al een open brief op het Binnenhof. De kermisondernemers vinden het oneerlijk dat bijvoorbeeld pretparken wel open mogen, terwijl kermissen tot tenminste 1 september niet zijn toegestaan.

“Ons materiaal is ons brood”, stelt de woordvoerster. “Hoe kunnen we op het Malieveld protesteren als we onze attracties niet mee mogen nemen?” Angst dat ze het gras vernielen, hoeft de gemeente volgens haar niet te hebben, want “we blijven op het harde gedeelte. En we nemen orgels mee voor de juiste sfeer”.

Volgens de kermisexploitanten is het heel goed mogelijk om 150 voertuigen neer te zetten op de verharde Boorlaan, vlakbij het Malieveld. De woordvoerster verwacht dat donderdag zo’n vijfhonderd mensen meedoen aan de betoging, die begint om 11.00 uur.

De gemeente Den Haag was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Eerder dit jaar leidden boerenprotesten tot files op toegangswegen naar Den Haag en verkeersopstoppingen in de hofstad.

