Kermisfan Patrick (32) door het dolle heen: eerste kermis na coronacrisis is in zijn woonplaats

De verstandelijk beperkte kermisfan Patrick Visschers reist normaal gesproken het hele land door voor zijn hobby. Alle kermissen in Gelderland, maar ook op andere plekken in het land, bezoekt hij al jaren. Afgelopen maanden lag die liefhebberij door de coronacrisis helemaal stil. Uitgerekend in zijn eigen woonplaats is nu de eerste kermis van het jaar. “Helemaal geweldig”, zegt Patrick.

Hij houdt een website bij waar hij verslag uitbrengt van al zijn kermisbezoeken. Dat doet hij onder andere met filmpjes van alle attracties waar hij in gaat. Het liefst gaat hij in de ‘breakdance’. “Een machtig mooie attractie”, vindt Patrick. Maar hij houdt van veel meer attracties. Patrick is vooral heel blij dat de kermis in zijn eigen woonplaats Zevenaar weer doorgaat.

Primeur

En dat is meteen een primeur. In Zevenaar is namelijk de eerste eerste kermis van het land – tegelijk met de kermis van Moergestel. Vrijdag om 17.00 uur opende het terrein de deuren. Uniek, want er zijn veel nieuwe regels om het coronavirus de baas te blijven.

Zo zijn er verplichte looprichtingen en kan de organisatie het terrein afsluiten als het te druk wordt. “Op deze manier hebben we het mooi onder controle”, zegt burgemeester Luciën van Riswijk. “En behalve mooi voor Zevenaar is het ook belangrijk voor de ondernemers met een kermisbedrijf. We zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen.”

Dubbel gevoel

Kermisexploitant Freek Terpstra staat met “een ongelooflijk dubbel gevoel” op de Zevenaarse kermis, vertelt hij. “Natuurlijk ben ik blij dat we weer aan de slag kunnen, maar ik ben ook heel verdrietig: het is zo’n slagveld in de kermisbranche momenteel.”

“Toen we hoorden dat we weer open mochten was iedereen euforisch, maar daar kwam snel een einde aan toen bleek dat heel veel kermissen alsnog niet doorgaan. Ze worden aan de lopende band geschrapt. Dat betekent dat ik écht niet weet hoe de toekomst er nu uit gaat zien. Het is voor ons een dramatische crisis”, aldus Terpstra.

De kermisondernemer houdt zijn hart vast voor de toekomst. “Ik weet echt niet waar dit gaat eindigen, al ons spaargeld zit in het bedrijf. Maar een attractie verkopen voor wat cash zit er niet in: nergens in de wereld willen ze nu een kermiswagen kopen, want iedereen zit met hetzelfde probleem.”