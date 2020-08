Maud weet het zeker: haar dierbare kat Salime is meegenomen door kattenlokkers

Al jarenlang komt de raskat van de Amersfoortse Maud van Meygaard niet veel verder dan haar voortuin. De schrik was dan ook groot toen Salime, een Turkse Van, vorige week dinsdag ineens nergens meer te bekennen was. Als er vervolgens berichten opduiken van kattenlokkers, wordt Maud’s ergste nachtmerrie werkelijkheid.

“Ze moet gestolen zijn”, vertelt Maud. “Ze gaat eigenlijk nooit van huis weg.Die dinsdag lag ze in de voortuin te slapen en toen was ze ineens spoorloos verdwenen.” Maud belt direct alle mogelijke zoekinstanties, maar Salime wordt nergens gevonden. “Ik heb alle buren gecheckt. Ze is gewoon van de aardbodem verdwenen.”

Medium

De wanhoop nabij schakelt Maud de hulp in van mediums, mensen die zeggen over paranormale gaven te beschikken en zo boodschappen kunnen overbrengen. “Het eerste medium blijkt een oplichter te zijn”, vertelt Maud. “Maar de tweede kan wel met zekerheid zeggen dat ze gestolen is. Ze zit blijkbaar in een soort kennel. Ook zit er een vier in de gegevens, maar wat is dat? Vier kilometer, vier minuten, vier in een huisadres?”

Dan hoort Maud via via dat er een wijk verderop een kattenlokker is gesignaleerd. “Een vrouw in een blauwe Renault Clio zou katten gelokt hebben met brokken”, beschrijft Maud. “Een buurvrouw vertelde ook iemand in het zijstraatje bij mijn huis gezien te hebben. Ze vond het vreemd, maar durfde niets te zeggen.”

Foto’s

Maud hoopt dat zoveel mogelijk mensen foto’s van haar geliefde Salime zien. “Zo weet iedereen dat ze gestolen is, en kunnen de dieven haar niet meer verkopen.” Want daar is het ze om te doen, denkt Maud. “Ze is gesteriliseerd en al 10 jaar oud. Ik kan me niet voorstellen wat ze anders met haar zouden willen.” Omdat er geen concreet bewijs is van diefstal, kan de politie Maud niet verder helpen.

Salime is een witte poes met rode aftekeningen op haar kop en drie rode vlekken op haar rug. Ze is een stevige kat met een hangbuikje. Salime heeft beginnende nierfalen en zal dus snel aan de medicijnen moeten, iets waar Maud zich erg zorgen over maakt. “Mocht iemand weten waar ze is, ligt er een beloning van tweehonderd euro klaar.”