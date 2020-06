Katten stijf van de stress door thuiswerkende baasjes

Veel katten zien het door corona noodgedwongen thuiswerken van hun baasjes met lede ogen aan. Volgens dierenartsen is daardoor het aantal katten met stressklachten gestegen, want baasjes verstoren daardoor ‘des kats” vaste ritme.

De kat houdt van “rust, reinheid en regelmaat” en dat wordt nu stevig in de war geschopt door hun mensen die maar de hele dag thuis zijn, stelt het farmaceutische bedrijf Boehringer Ingelheim op basis van ervaringen van dierenartsen.

Met name die rust en regelmaat komt door thuiswerkende baasjes onder druk te staan, aldus Jeroen van der Meer, technical manager bij Boehringer Ingelheim. “We werken dagelijks met veel dierenartsen uit heel Nederland en sinds de coronacrisis zien we een duidelijke stijging van het aantal meldingen van stressklachten bij katten. Meer thuis betekent namelijk meer aandacht voor de kat.”

Stress

Wees gerust, veel katten vinden het prima dat hun eigenaars veel thuis zijn en ze dus lekker veel aandacht geven, maar daardoor krijgen katten ineens en zonder overleg een andere dagindeling, meer drukte en minder rust, met als mogelijk gevolg stress plus de klachten die daarbij horen. Nu is het niet zo dat stress per definitie negatief is: bij katten ontstaat stress als er in hun levens iets nieuws, spannends of afwijkends gebeurt.

Pas als dit van lange duur is en daar voor een kat geen ontkomen aan is, ontstaat er langdurige, mogelijk chronische stress. “In deze coronatijd kan het ook veroorzaakt worden door een gebrek aan rust, katten hebben veel slaap nodig en dromen zelfs. Laat ze dus lekker slapen. Probeer stress te vermijden door regelmaat zo veel mogelijk te handhaven”, luidt het advies van Boehringer Ingelheim.

Aandachtspunten

Elk nadeel heeft z’n voordeel, weet Eline Teygeler, psycholoog en gedragstherapeut voor dieren en verbonden aan Tinley Gedragstherapie voor Dieren. Volgens Teygeler is het voordeel van meer thuiswerken dat baasjes hun kat beter leren kennen, waardoor afwijkend gedrag en/of stress ze eerder zal opvallen. Aandachtspunten zijn onder andere schrikkerigheid, voortdurende alertheid, verstoppen en terugtrekken en minder spelen en verkennen. Maar, benadrukt Teygeler: “stress kan ook een andere oorzaak hebben, een medische bijvoorbeeld”. Het is dan ook van groot belang een medische oorzaak uit te sluiten.

Help je kat deze coronacrisis door en “observeer je kat, leer zijn/haar gedrag nog beter kennen, let op afwijkend gedrag, knuffel je kat hoe hij/zij dat graag wil, zorg voor rust en regelmaat en stimuleer beweging en activiteit”, aldus Teygeler.

Meer weten? Kijk dan hier.