Negentien katten gered uit zwaar bevuilde woning Walcheren

Uit een zwaar vervuilende woning op Walcheren zijn donderdag negentien katten gered. Dat laat Stichting Dierenwelzijn Walcheren weten. De dieren worden op dit moment nagekeken door de juiste instanties.

De reddingsactie was een samenwerking tussen de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en het Dierenasiel Walcheren. “Dit gaat ons echt niet in de koude kleren zitten”, laat Stichting Dierenwelzijn Walcheren op Facebook weten. “Maar we weten gelukkig dat de dieren nu een beter leven tegemoet gaan.”

De katten zijn overgebracht naar een onbekende locatie waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. “We hopen dat de bewoners de hulp krijgen die ze nodig hebben”, besluit de stichting.