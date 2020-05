Kat Siepje is na 5 weken vermist te zijn geweest aangetroffen in een opslagkast van kindcentrum WereldWijs in Drunen. De pluizenbol heeft er naar alle waarschijnlijkheid al sinds begin april gezeten.

Het dier werd afgelopen maandag ontdekt door een medewerker van WereldWijs. Die belde direct de dierenambulance, waarna een vrijwilliger een kijkje kwam nemen of het dier zich liet vangen.

Bij het kindcentrum in Drunen werd op 1 april de kast opgeruimd. Drie dagen later is niemand meer in de kast geweest, meldt Dierenambulance Den Bosch. Vermoedelijk kon de kat overleven omdat het kindcentrum kampt met een muizenplaag.

Kattenvangnet

Na de melding kwam vrijwilliger Dorrit bewapend met een kattenvangnet op Siepje af, maar de kat liet zich maar moeilijk vangen. Nadat Dorrit de kat eindelijk in het vangnet had, sprong hij er weer uit.

Na een moeilijke operatie van 45 minuten, waarbij de kat wat rust had gekregen en verleid werd met brokjes en water, kon het dier eindelijk gevangen worden.

Eigenaar opgetrommeld

In de tussentijd zag een voorbijganger uit de buurt de dierenambulance op de stoep van het kindcentrum en hoorde al dat er een kat vast zat in een kast. De buurtgenoot had een foto van een kat op zijn mobiel vergeleken met een foto van de kastkat, en die kwam hem bekend voor. De vermoedelijke eigenaar werd direct opgetrommeld.

Nadat de kat gevangen was en in de bench zat, stond de eigenaar van Sipeje al voor de deur. “Met de kat in mijn handen het hok uitkomend viel ik zo ongeveer in haar armen”, vertelt Dorrit.

Siepje was erg mager en uitgedroogd en is direct met de eigenaar naar de dierenarts gegaan. De dierenambulance laat weten dat de kat vocht toegediend heeft gekregen en intussen herstelt van alle avonturen.

Beeld: Facebook / Dierenambulance Den Bosch