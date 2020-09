Kat Nano verdronk door een bootanker om zijn middel: 'Zo'n zinloze actie'

Ed van Staveren uit Roelofarendsveen “zakte door de grond heen” toen hij hoorde dat zijn kat Nano vrijdag dood lag in het water met een touw om zijn middel met daaraan een anker gebonden. “Dit is een zeer laffe daad”, zegt hij tegenover Hart van Nederland.

Ed had Nano al zes jaar. “Het was echt m’n maatje”, laat Ed weten. Hij was vrijdag aan het werk toen hij werd opgebeld tragische nieuws. “Ik hoorde dat dat mijn kat gevonden was in het kanaal hier in de buurt met een touw om z’n middel met een anker eraan gebonden. Toen wist ik het even niet meer.”

Anker

Voorbijgangers zagen Nano in het water aan de Huigsloterdijk in Weteringbrug liggen. Die hebben vervolgens de dierenambulance gebeld. “Hij is op een verschrikkelijke manier aan z’n einde gekomen. Het is 100 procent met opzet gedaan”, aldus Ed.

Volgens Ed was het anker een “vrij duur bootanker” dat aan het touw om Nano’s middel zat vastgebonden. “Het touw was net lang genoeg dat Nano aan de oppervlakte dreef. Hij lag waarschijnlijk twee of drie dagen in het water.”

‘Wie heeft dit gedaan?’

Ed laat weten dat hij geen enkel idee heeft wie dit op z’n geweten heeft. Hij zegt dat hij twee kilometer van het water vandaan woont, en dat Nano daar nooit zelf heen was gelopen omdat dat te ver weg zou zijn. “Ze hebben Nano dus echt meegenomen naar die plek om ‘m daar te verdrinken.”

De politie is een onderzoek gestart, maar volgens Ed zijn er geen getuigen en hingen er geen bewakingscamera’s. De politie kon zaterdag nog niet reageren op de zaak.

Ed wil er alles aan doen om erachter te komen wie zijn kat dit heeft aangedaan. “Als er een kat wordt aangereden, is het een ongeluk. Dat is ook vervelend, maar daar kun je vrede mee hebben. Maar dit is zo’n zinloze actie.”

Beloning voor gouden tip

Op zijn Facebookpagina heeft Ed een bericht geplaatst op Facebook waarin hij mensen oproept zich te melden als ze iets gezien hebben. Hij zegt vanaf maandag een beloning uit te loven voor degene die de gouden tip heeft. Wat die beloning wordt, is nog niet bekend.